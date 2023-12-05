Вспышки по всему миру: чем опасна микоплазменная пневмония

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

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Многие начали опасаться, что надвигается новая пандемия. Эпидемиолог объяснил, что тревогу бить не стоит. Но почему?

В Китае, Дании, Франции и Нидерландах среди детей и взрослых возрастает число заболевших микоплазменной пневмонией. О новом возбудителе речи и не идет, однако ситуация вокруг болезни выглядит тревожной. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru эпидемиолог Николай Крючков рассказал, действительно так опасна микоплазменная пневмония, когда она активизируется и как протекает.

Как пояснил врач, микоплазменная пневмония — инфекция достаточно распространенная. Больше всего заболевают в США — до двух миллионов человек в год. При этом в большей степени болеют дети и подростки из-за особенностей иммунной системы и работы дыхательных путей, но она может быть и у взрослых.

«Микоплазменная пневмония и поражение дыхательных путей отличается тем, что пневмония переносится в большинстве на ногах и компенсируется тем, что протекает в легкой форме. Есть и кашель, и температура, но в итоге переносится легко», — объяснил специалист.

При этом он отметил, в этом году наблюдается аномалия, ведь болезнь активизируется, чаще всего, во второй половине осени, зимой и в первой половине весны. Однако в этом году в Китае рост числа заболевших возник уже летом. Но утверждать, что все инфекции вызваны микоплазменной пневмонией — не стоит.

«Нельзя, конечно, говорить, что все вспышки могут быть вызваны именно микоплазменной инфекцией, потому что это может быть и ОРВИ, и пирольные, постпирольные варианты. Китайцы говорят про микоплазменную инфекцию, но надежных данных об этом нет. Другие инфекции с похожими клиническими эффектами тоже могут быть», — сказал эпидемиолог.

В России же также есть микоплазменная пневмония и в большинстве случаев не диагностирована. Поэтому бить тревогу и говорить о надвигающейся пандемии не стоит. Это распространенная инфекция, заключил специалист.

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