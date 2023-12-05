Уловки с голосом: россиян предупредили о новой предновогодней схеме обмана в WhatsApp*

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Чтобы завладеть персональными данными человека и его деньгами, мошенники идут на самые разные хитрости. О чем нужно знать?

В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана в WhatsApp*. Так, при помощи искусственного интеллекта они стали генерировать голосовые сообщения и отправлять жертвам от имени их знакомых. Об этом в беседе с Lenta.Ru рассказал IT-эксперт Петр Куценко.

Чтобы создать максимально похожее голосовое сообщение от имени знакомого, мошенникам нужен лишь небольшой кусок записи его голоса. Далее при помощи нейросети генерируются остальные голосовые, которые злоумышленники отправляют жертве. К примеру, с просьбой дать денег в долг. Кроме того, мошенники не забрасывают схему и с фейковыми опросами или просьбой проголосовать в онлайн-конкурсах.

Еще один способ мошенников завладеть персональными данными человека — разослать сообщения с розыгрышами билетов на новогодние концерты или елки. Схема такая — злоумышленники предлагают перейти по ссылке на внешний портал и попытать удачу в розыгрыше билетов. Если перейти на фейковый сайт и ввести свои данные, они попадут напрямую злоумышленникам.

Для того чтобы не нарваться на мошенников, не стоит переходить по незнакомым ссылкам. Кроме того, не следует переводить деньги по запросам в мессенджере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенникам удалось продать россиянину чужой автомобиль.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны