«Человек со вкусом»: Лещенко рассказал о дружбе с ушедшим из жизни Гороховым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Фото из открытых источников; 5-tv.ru

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Знаменитости познакомились в начале 70-х, когда поэт только начинал свой творческий путь.

Скончавшийся на 86-м году жизни советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов был человеком со вкусом. Он один из тех, благодаря которому на радио стали звучать в 1970-х новые, светлые и позитивные песни. Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

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Лещенко вспомнил, что знакомство с Гороховым произошло в 1970 году. Тогда поэт был одним из главных редакторов музыкального вещания. И уже тогда он проявлял себя как талантливый и способный журналист.

«Мы дружили, мы общались. У нас была такая молодая компания, и он очень много сделал для того, чтобы на радио звучали новые, светлые, позитивные песни. Он очень большую роль, я бы сказал, даже сыграл в продвижении, так сказать, на музыкальных станциях хороших, настоящих песен. Человек со вкусом был, остроумный, веселый», — отметил Лещенко.

Артист добавил, что благодаря Горохову в СССР начал создаваться новый телевизионный, радийный формат.

«Конечно, им огромная благодарность и память, она такая очень светлая какая-то. И, конечно, это печальное событие для всех тех, кто его знал, и особенно для его родных, близких. Будем вспоминать о нем, как о светлом человеке», — сказал Лещенко.

Горохов является автором известной песни «Наша служба и опасна, и трудна» из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи». Также он написал еще множество хитов, знакомых каждому россиянину. Среди них — «Королева красоты», «Будь со мной», «Мир на двоих» для Муслима Магомаева, «Звездный сон» и «Колыбельная» для Анны Герман и многие другие.

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