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Президент посетил несколько павильонов, в одном из которых, например, осмотрел макет первой советской атомной бомбы.

Владимир Путин побывал накануне на ВДНХ. Там воссоздали исторические декорации в рамках масштабного форума-выставки «Россия». Президент посетил несколько павильонов и в числе прочего осмотрел макет первой советской атомной бомбы, однако «красную кнопку» нажимать не стал. Да и вообще был настроен позитивно. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок подтвердит.

От посещения выставки у Путина, конечно, останутся немного другие впечатления, чем у миллионов гостей, что приходили сюда до него. Нет очередей на входе, интересные экспозиции не загораживает чужие спины. И все самые интересные факты сообщают лично.

От этого выставка выглядела еще более масштабной. Но экскурсоводы часто были самыми маленькими. Показали, например, как выглядели кабинеты великих русских писателей и композиторов. Например, экспозиция «Движения первых» платформы «Россия — страна возможностей».

Есть и детские проекты. Девятилетний Глеб убирает мусор. А Антон помогает готовить консервы для фронта. Путин выслушал, а когда уходил, попрощался с детьми уже по-свойски.

Дальше сопровождающие были уже взрослые и на должностях. Зампред правительства Мантуров показал стенд об успехах промышленности. Глава «Росатома» Лихачев рассказал о своей отрасли. Потом Путину показали ингредиент атомной бомбы — шар из плутония.

По выставке президент гулял несколько часов. Конечной точкой стал международный форум гражданского участия «Мы вместе». Сегодня как раз тут награждали лучших. В этот раз к премии рекордный интерес.

«Мне сейчас только сообщили, для меня самого было неожиданно, 39 тысяч заявок из 95 стран. И это огромная армия добровольцев. Четверть наших граждан, 25% граждан страны объединяются в организации, а их свыше 100 тысяч, которые работают как добровольцы и волонтеры. Это не случайно, все-таки в традициях, культуре народов РФ чувство сопричастности, стремление помочь нуждающимся всегда присутствует, на протяжении всей истории существования нашей страны передается из поколения в поколение», — отметил российский лидер.

И лауреатов много — около 50 человек. Их имена наша съемочная группа узнала еще до начала: удалось рассмотреть некоторые на основании статуэток.

Лауреатов из других стран было несколько. Но первый приз получила семья из Воронежа.

«Главную премию „Волонтер года“ традиционно вручает президент страны. И традиционно к этому событию очень большое внимание. Волонтеры слушают Путина стоя», — сказал корреспондент.

Наградили не только Наталью Аминеву, а именно семью. Они вместе делают проекты — будь то экологические или помощь бойцам СВО. Самые младшие тоже участвуют — они и на сцене были очень активны, и потом, вовремя интервью.

«С малышами у нас остается папа. Соответственно, ему нужно выстроить свой график», — поделилась Наталья.

Награда, признается, накладывает дополнительную ответственность. Тем более что президент с Аминевыми провел отдельную встречу.

А еще традиционно подошел к елке желаний. Никита теперь побывает в Эрмитаже, Кристина — на Байкале. Ксения побывает ведущей новостей. На ветвях елки в этот раз желания детей участников СВО. А поучаствовать в акции может каждый — через сайт, например, или лично, как сделали многие гости форума прежде, чем войти в зал.

«И ведь очень часто это не просто сиюминутная акция, а это сохранение отношений и в дальнейшем. Во всяком случае, я с некоторыми из своих подопечных, которым вручала подарки, общаюсь по сей день и с их родителями», — заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Это еще одно важное дело, мимо которого волонтеры тоже не прошли, несмотря на то, что у них сегодня торжественный момент.

«Поздравляю победителей. Хочу обратиться ко всем, кто собрался здесь, ко всем, кто получил свои призы, и отмечен был в ходе конкурса за свои достижения, и хочу сказать, закончить тем, что здесь было только что сказано, конкурс называется „Мы вместе“, и вот пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо, поздравляю вас!» — сказал Путин.

Впереди у волонтеров еще несколько дней обсуждений и встреч. А еще завтра их день, утвержденный президентом несколько лет назад.