Путин: выход РФ из международных институтов не означает игнорирование прав

Фото: © РИА Новости / Доминик Вомер

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Некоторые организации замечены в том, что они не просто не замечают, а даже поощряют проявление русофобии, отметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин объяснил выход страны из некоторых международных институтов. Как он отметил на встрече с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ), решение вовсе не означает игнорирование прав, а наоборот — страна готова искать решения для формирования эффективной, справедливой и равной для всех системы обеспечения прав человека.

«Напротив, готовы сотрудничать со всеми заинтересованными странами и партнерами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы прав человека», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что международная система обеспечения прав человека продолжает деградировать. И напомнил, что в течение восьми лет международные институты игнорировали вопиющие нарушения прав людей в Донбассе.

В сентябре прошлого года Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Таким образом, она также вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Путин объяснил причину прекращения исполнения решений ЕСПЧ в России.