Путин выдвинут на звание человека года по версии Time

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Президент России вошел в список номинантов, оказавших наибольшее влияние на мир за 12 месяцев.

Президента России Владимира Путина включили в список номинантов на звание человека года. Соответствующий перечень появился на официальном сайте журнала Time.

В рейтинг самых влиятельных людей мира вошли персоны, оказавшие наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев. Помимо Владимира Путина, в список вошли король Великобритании Карл III, председатель КНР Си Цзиньпин, американская поп-звезда Тейлор Свифт и кукла Барби.

Итоги голосования огласят уже 6 декабря. Политический лидер имеет все основания выиграть эту гонку: Путин уже был признан человеком года 2007 году, после чего неоднократно попадал в список Time-100, в том числе в 2022 году.

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