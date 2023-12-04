Путин допустил амнистию некоторых категорий осужденных женщин

Фото, видео: © РИА Новости / Семен Апасов; 5-tv.ru

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Глава государства приняла участие на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила главу государства помиловать осужденных женщин, у которых есть дети несовершеннолетнего возраста. Или же которые отбывают наказание за ненасильственные преступления.

«Надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сказал Путин.

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