Путин допустил амнистию некоторых категорий осужденных женщин
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Глава государства приняла участие на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости принять решения по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы.
В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Ева Меркачева попросила главу государства помиловать осужденных женщин, у которых есть дети несовершеннолетнего возраста. Или же которые отбывают наказание за ненасильственные преступления.
«Надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — сказал Путин.
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