На его голосе выросло не одно поколение: в каких мультфильмах спел Анатолий Горохов

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Фото из открытых источников; 5-tv.ru

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На стихи ныне покойного поэта было написано множество песен. Однако он был не только мастером пера, но и отличным певцом с бархатным тембром.

На 86-м году жизни скончался известный советский и российский поэт-песенник Анатолий Горохов. Он стал автором известной песни «Наша служба и опасна, и трудна» из сериала «Следствие ведут ЗнаТоКи», а также его голосом поет в «Бременских музыкантах» Осел. Поэт-песенник Юрий Энтин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, как ему работалось с коллегой и каким он его запомнит.

Энтин вспомнил, что и он, и Горохов в одно и то же время работали редакторами. Только Энтин на студии грамзаписи, а Горохов на радио. Однажды Энтин узнал о невероятном голосе Горохова и сообщил об этом композитору Геннадию Гладкову. Во время написания песен к мультфильму «Бременские музыканты» Энтин решил связаться с Гороховым. Пригласил на встречу.

«Он, не раздумывая, приехал. Он не певец, для него и для нас было неожиданностью такой. Он приехал и так включился в эту чудесную ночь, во время которой мы начали в 12 ночи, а закончили в шесть утра», — рассказал Энтин.

В «Бременских музыкантах» Горохов спел партии Осла. Именно после этой совместной работы коллеги стали созваниваться и общаться. А дальше Горохов исполнил песню «Чунга Чанга».

«Это было забавно, смешно, эта песня тоже стала популярна. И у меня вышла пластинка, где фамилия Горохов была в двух моих произведениях. Я гордился, и мы, конечно, с ним переговаривались, но обычно он меня спрашивал о каких-то делах. Вот в основном звонили по делу», — признался Энтин.

Узнав о кончине Горохова, Энтин поначалу не поверил, подумал, фейк. Однако вскоре понял — печальное известие не чья-то злая шутка. За годы работы Горохов стал для него не просто коллегой, а достаточно близким человеком.

«Это был мой товарищ по работе. И достаточно тоже близкий человек. И мы близки по возрасту и по профессии. И, конечно, я горячо сочувствую его родным, близким и сочувствую тем, кто любил его произведения», — заявил Энтин.

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