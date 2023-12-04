Путин призвал в ситуации с мигрантами в РФ соблюдать этнокультурный баланс

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Российский лидер указал, что в миграционной сфере имеет значение немало вопросов, и их нужно рассматривать в комплексе.

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать этнокультурный баланс в ситуации с мигрантами. В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека российский лидер указал, что привлечение мигрантов в нашу страну прежде всего продиктовано нехваткой рабочей силы. Поэтому тех людей, которые приезжают в РФ на заработки, необходимо готовить.

Глава государства обратил внимание, что сейчас в этих целях Россия открывает в странах СНГ русские школы с преподаванием на нашем языке, также проводят другие мероприятия. Однако это не отменяет того факта, что приезжающим следует хорошо знать язык, законы и традиции страны, в которой они будут жить.

«Нужно привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают интересам российской экономики. Это значит, что люди должны быть готовы с языковой, с этнокультурной точки зрения. Должны знать наши традиции и так далее. Уважать законы», — указал президент.

Путин добавил, что в миграционной сфере имеет значение немало вопросов, и их нужно рассматривать в комплексе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России хотят ввести режим контролируемого пребывания для нелегальных мигрантов.