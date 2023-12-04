Гособвинение запросило почти 20 лет лишения свободы Абызову по делу о хищениях

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда

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Бывший министр по делам Открытого правительства обвиняется по ряду статей УК РФ.

Гособвинитель запросил экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову 19 лет и шесть месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 470 миллионов рублей по делу о хищениях. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также гособвинение запросило конфисковать имущество и ценные бумаги на сумму более 1,5 миллиарда рублей у Абызова и его сообщников.

Абызов находится под арестом с 2019 года. Он обвиняется по ряду статей УК РФ. Среди них — мошенничество, незаконная предпринимательская деятельность, отмывание средств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд в Москве арестовал обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью.