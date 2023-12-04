Фото: Instagram* / volochkova_art

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Тело мужчины предали земле втайне от журналистов и самой балерины.

Вдова Сергея Кузнецова, бывшего избранника Анастасии Волочковой, тайно предали земле после трагического случая в СИЗО. Церемония прощания прошла втайне от всех: бывшую избранницу Кузнецова вдова на церемонию решила не приглашать. Более того, место захоронения и подробности похорон Анастасия Кондрачук также тщательно скрывает.

На звонки журналистов 5-tv.ru занимающаяся раскладами Таро женщина так и не ответила. Лишь спустя несколько часов Кондрачук вышла на связь с журналистами и объяснила, почему предпочитает не комментировать смерть мужа и не раскрывает обстоятельств прощания.

«Сергея уже похоронили. Я не хочу распространяться о месте похорон, так как это очень личное и ценное для меня. Единственное, что я очень хочу сказать — я очень любила и люблю своего супруга. Буду хранить светлую память о нем», — высказалась она.

О кончине мужа Кондрачук узнала одной из последних. До финального момента полицейские уверяли вдову, что Кузнецов жив и готовится к следственному эксперименту. Уже после визита в следственный отдел смерть мужа ей подтвердили официально.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошли похороны бывшего любовника Анастасии Волочковой.

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