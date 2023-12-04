«Много желаний»: какие новогодние мечты детей осуществит Путин

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

Президент России Владимир Путин исполнит новогодние мечты детей. Глава государства вытянул открытки с «Елки желаний» — благотворительной акции, проходящей каждый год.

Путин поучаствовал в акции во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ. С новогодней елки он снял три открытки, в которых написаны желания детей перед Новым годом. Так, президенту предстоит осуществить мечту девочки из Санкт-Петерубрга опробовать роль ведущей новостей. Также Путин поможет еще двоим ребятам посетить Байкал и Эрмитаж.

Один из волонтеров заметила, что в этом году сбудется «много желаний».

«Отлично!» — ответил на это Путин.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премию «Волонтер года» из рук Путина получила Наталья Аминева из Воронежа.