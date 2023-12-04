Сколько за десяток? Что происходит с ценами на мясо кур и яйца

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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В России небывалый ажиотаж на продукты. Когда решится проблема?

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила министерствам увеличить производство курицы и яиц в стране. Спрос на эти продукты сегодня превышает предложение, и на этом фоне цены на них растут.

По данным Росстата мясо кур в рознице подорожало по сравнению с прошлым годом на 27%, яйца — на 24%. Проанализировать ситуацию и предложить решение проблемы профильные ведомства должны до 19 декабря.

Впрочем, в Минсельхозе уже знают, что делать. Там предлагают изменить законодательство, чтобы расширить льготные инвесткредиты птицефабрикам и фермерским хозяйствам.