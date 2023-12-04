«Зеленский платит за ошибки»: почему в киевской верхушке зреет раскол

Фото, видео: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER; 5-tv.ru

Критика снаружи и изнутри, а в последнее время и откровенный саботаж — с недавнего времени это реальность политической жизни украинского президента.

Раскол усиливается и в украинских элитах. Даже в ближайшем окружении Зеленского не скрывают тот факт, что рейтинг президента падает. И главная причина масштабной критики в его адрес, конечно, неудачи на фронте. Что же не так в украинском государстве? Об этом расскажет корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Критика снаружи, критика изнутри, а в последнее время и откровенный саботаж. С недавнего времени это реальность политической жизни украинского президента. Причем, некоторые неприятные темы озвучивают уже ближайшие соратники Зеленского.

«В обществе накопилось очень много тяжелых вопросов: как, куда, зачем, какой ценой? В обществе накопилось очень много информации о том, что не все в государственной вертикали, или на уровне местных властей, точно также вкладываются в войну, как само общество», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Это немаленькое интервью вышло в эфире украинского канала, то есть для внутренней аудитории. В западных изданиях украинские политики говорят намного жестче.

«Вас удивляет, что популярность президента Зеленского, в отличие от армии, падает?» — спросили Виталия Кличко журналисты.

«Нет. Люди видят, кто эффективен, а кто — нет. Было и остается много ожиданий. Зеленский платит за ошибки, которые он совершил», — ответил он.

Главная причина масштабной критики, конечно, неудачи на фронте. Разрекламированное наступление провалилось — это вслух признал и сам Зеленский. Западная помощь тоже иссякает. Причем как на глобальном уровне — НАТО и ЕС денег и техники выделяют все меньше, — так и отдельные страны понемногу сворачивают военные поставки. К примеру, президент Болгарии Румен Радев наложил вето на предоставление Украине бронетехники.

«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом», — говорится в его заявлении.

Болгарский президент прямо заявил — даже устаревшая военная техника больше пригодится для охраны собственных границ. Или на крайний случай для борьбы с пожарами. В общем, куда угодно, но не на Украину. И все это на фоне интервью генсека НАТО.

«Готовимся к плохим новостям с Украины», — заявил Йенс Столтенберг.

Что именно подразумевает под плохими новостями Столтенберг, неизвестно. Но его точку зрения, кажется, поддерживает множество европейских политиков.

«Плохие времена для Зеленского! Действительно умопомрачительное интервью с главой НАТО Йенсом Столтенбергом на немецком телевидении ARD: пришло время винить в неудачах их марионетку», — пишет Флориан Филлиппо на своей странице в X.

Похоже, на Западе окончательно решили, что все провалы украинского проекта нужно спихнуть именно на Зеленского. Мол, военные и политические ошибки — это его личная инициатива, а значит и ответственность.

«Ответ довольно прост: он проиграл. Это так называемое великое контрнаступление полностью провалилось, и боссы НАТО, особенно такие, как Джо Байден, любят побеждать, и не любят проигрывать», — отметил политолог Джон Вароли.

Еще один нюанс — это обострившаяся борьба Зеленского и военных, в основном в лице Залужного. Причем если раньше саму возможность конфликта в Киеве отрицали, то сейчас о нем пишет даже украинская пресса.

«Глава Пентагона Остин рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство офиса президента», — говорится в публикации одного из изданий.

«Он пообещал победу, но не справился, и теперь должен понести наказание. Как минимум, его снимут с поста президента. Возможно, он погибнет в результате несчастного случая, что наиболее вероятно» — сказал Вароли.

Судя по всему, в Киеве своеобразную черную метку, которую выдали Зеленскому на Западе, поняли как приглашение к борьбе за власть. А значит и за деньги. И ради них весь украинский истэблишмент готов на все.