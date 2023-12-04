«Не выносите половую жизнь на лицо»: Штурм отказалась от надутых губ

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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При этом сама знаменитость регулярно посещает косметолога. Но для чего?

Певица Наталья Штурм в недавнем разговоре с журналистами раскрыла секрет — какие изменения она привнесла в свою внешность. По словам знаменитости, в любых корректировках тела нужно знать меру. Свои советы девушкам она дала изданию «Страсти».

Звезда российской эстрады призналась, что множество раз изменяла внешний вид своих губ, а также выразила искреннее непонимание в адрес женщин, которые «перебарщивают» с процедурами:

«У меня своя пухлая нижняя губа. Если мне нужно было что-то сделать, то чуть-чуть добавить верхнюю. У меня никогда не было такого перекоса, чтобы я раздувала губы, потому что мне кажется, что это для шаржа больше подходит. Для гротеска. Когда я вижу таких женщин, я думаю, ну неужели у них просто нет родственников или знакомых, которые скажут им, что этот кич — это просто вульгарщина, что это ужасно», — высказалась Наталья.

Как считает Штурм, есть два вида девушек, которые увеличивают губы: одним это необходимо ввиду биологических особенностей, а другие — всего лишь «профессионалки», которые используют пухлые губы для намеренного привлечения мужчин. Певица назвала это «вульгарностью» и заявила, что она категорически против такой «безвкусицы». По словам знаменитости, те, кто намеренно увеличивает губы — выносят свою половую жизнь на лицо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о взлетах и падениях в личной жизни Натальи Штурм.