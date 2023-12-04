«Уже нет в живых»: Суханкина впервые раскрыла семейную тайну приемного сына

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Приемные наследники солистки «Миража» отметили 14 и 15-летие.

Звезда группы «Мираж» Маргарита Суханкина четырежды выходила замуж, но ни в одном из браков у нее не было детей. Когда надежда практически угасла, артистка оформила под свою опеку двух сирот. На тот момент знаменитости стукнуло уже 49 лет.

Не так давно приемные дети Суханкиной отметили день рождения: девочке исполнилось 14 лет, сыну «стукнуло» 15. В беседе с KP.RU артистка рассказала, как живут ее наследники сегодня. По словам знаменитости, не так давно сын вынужден был пережить новое потрясение: биологические родители, боровшиеся за возможность вернуть под свое крыло детей, внезапно ушли из жизни. Теперь юноша и девушка живут достаточно спокойно, а о карьере артистов и вовсе не мечтают.

«Попытка их забрать была единственной, причем и тогда никого не хотел никого забирать. Родителей просто привезли, это была такая как бы сенсация от ТВ канала — я даже не знаю, как это назвать. Но на самом деле это никому не было нужно. А учитывая, что сейчас ни мамы, ни папы детей нет уже в живых — по разным обстоятельствам в разное время они ушли из жизни, это было уже достаточно давно — то вообще на сегодняшний день никто не беспокоит. Мы, слава Богу, спим спокойно. Собственно, мы и раньше спали спокойно. А тогда мои дети имели перспективу остаться абсолютными сиротами, чего, не произошло», — разоткровенничалась она.

По словам певицы, в последнее время 14-летняя Лера увлеклась рукоделием: школьница готовится продавать изделия собственного производства. А вот 15-летний Сергей много помогает знаменитой матери по дому, зато с профессией до конца не определился.

«Музыку они любят, ходят на различные дискотеки, делают какие-то вечеринки, спектакли, танцуют. Все это им интересно, дети у меня достаточно творческие, но чтобы они пошли по моей стезе, такого нет. Хотя, может, я как-то сумела бы им помочь, но зная, какой это тернистый путь, что здесь выживает сильнейший и нужно реально что-то из себя представлять, то это и хорошо. Мы будем заниматься чем-нибудь другим. О профессии мы думаем, но я не хочу сейчас афишировать какие-то планы. Пока они еще находятся в разработке, и мы держим их в секрете», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru писал, как Маргарита Суханкина оценивает инициативу взять детей из дома малютки.