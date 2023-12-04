Для экс-главы Кировской области Белых запросили 12 лет лишения свободы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев

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Бывший чиновник был задержан в 2016 году в одном из московских ресторанов с поличным при передаче взятки.

Гособвинение запросило 12 лет лишения свободы для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, Белых обеспечил выделение почти 500 миллионов рублей из бюджета на строительство жилья для специализированного жилищного фонда в Кировской области, однако оно не получило статус служебного и стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Никита Белых был задержан в 2016 году в одном из ресторанов Москвы во время передачи взятки. В том же году президент России Владимир Путин отстранил чиновника от своей должности в связи с утратой доверия. В 2018-м ему вынесли приговор — Белых отправили в колонию строгого режима на восемь лет и назначили ему штраф в размере более 48 миллионов рублей.

В 2021 году в отношении бывшего чиновника возбудили новое уголовное дело, в рамках которого гособвинение и требует лишения свободы на 12 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов выплатил в бюджет по иску Генпрокуратуры более 20 миллиардов рублей.