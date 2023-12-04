«Эпоха личного пиара»: названо слово 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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Выбранное выражение стало популярным после интервью с британским актером Томом Холландом.

Разговорное выражение rizz, означающее «персональный шарм», названо словом 2023 года. Об этом сообщает словарь Оксфордского университета, который изучил тенденции уходящего года.

«2023 год ознаменовался эпохой личного и профессионального пиара. И что же нужно, чтобы привлечь к себе внимание? Очень много харизмы (или сокращенная форма — rizz)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что выражение rizz означает привлечение внимания с помощью стиля, обаяния или привлекательности. Именно это слово стали часто употреблять в 2023 году. На пик оно вышло в июне, когда британского актера Тома Холланда спросили в интервью о его персональном шарме.

«У меня вообще нет rizz, у меня ограниченный rizz», — ответил тогда Холланд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выделил для себя две лучшие песни уходящего 2023 года.