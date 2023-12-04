Йога для занятых: лучшие методики на несколько минут в день

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Однако для достижения максимального эффекта потребуется серьезное отношение к делу.

Люди часто жалуются на нехватку времени, в том числе и на укрепление здоровья. Однако йога — такая вещь, которая способна обеспечить эффект ЗОЖ всего за несколько минут в день. Психолог, сертифицированный преподаватель йоги Роман Карловский назвал изданию dni.ru методики, которые перезагрузят организм.

Энергетическое дыхание

В области йоги энергетические дыхательные техники являются действенным средством оздоровления тела и ума. Данные практики — по-другому, пранаяма — распределяют энергию по всему телу, что позволяет быстро обрести равновесие и жизненную силу.

Техники пранаямы

Изучение ряда техник пранаямы может заметно улучшить ваше самочувствие в условиях дефицита времени. Применение таких техник, как «Нади Шодхана» (дыхание через ноздри) и «Шитали» (охлаждающее дыхание), в короткие сроки обновит энергию, наделив спокойствием, повысив продуктивность в целом и концентрацию внимания в частности.

Сила осознанного дыхания

Осознанные дыхательные упражнения насыщают организм кислородом, «воспламеняют» глубокое чувство внутренней жизненной силы, отметил специалист. Отслеживая дыхание, можно раскрыть источник энергии, который борется с усталостью, обеспечивает ясность ума и повышает стрессоустойчивость.

Практика

Солнечные приветствия — или Сурья Намаскар — являются мощной последовательностью поз йоги, которую можно выполнить всего за несколько минут. Упражнения позволят растянуть и укрепить группы мышц, повлияют на развитие гибкости и улучшает концентрацию внимания. Их выполнение в ускоренном темпе позволит почувствовать себя свежими и готовыми к достижению новых вершин.

Важна регулярность

По словам Карловского, основным моментом для получения должного эффекта перезагрузки от занятий йогой является постоянство. Их рекомендуется превратить в ежедневную рутину. Со временем вы заметите значительное улучшение вашего состояния.

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