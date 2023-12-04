Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Власти создали перечень государств, которые якобы опасны при посещении гражданами.

Израиль для своих граждан создал перечень государств, опасных при посещении. Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности страны.

Так, в списке стран, представляющих угрозу, оказались Великобритания, Франция, Германия, Австралия и Россия. Для этих государств уровень опасности оценивается как два балла, что означает необходимость проявлять повышенную осторожность.

Между тем уровень угрозы до третьего уровня был повышен для Южной Африки и Эритреи, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Самыми опасными государствами признаны все страны Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, за исключением Саудовской Аравии и ОАЭ.

Власти Израиля отмечают, что уровни угрозы были пересмотрены после обострения палестино-израильского конфликта и начала операции «Железные мечи».

Напомним, Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении командующего военно-морскими силами (ВМС) палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа.