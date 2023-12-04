Быть правой или счастливой: как быстро завершить ссору в отношениях

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На что ни в коем случае нельзя указывать при возникновении конфликта?

Конфликты возникают в любой паре, даже самой идеальной. О том, как преодолевать разногласия без вреда для отношений, объяснила дипломированный психолог, конфликтолог, тренер по самооценке и личностному росту Ксения Демина.

Любовь или правота

В первую очередь следует понять, чего вы сами хотите, — быть правой, либо счастливой. Это главный вопрос, требующий прояснения: что вы желаете — доказать свою точку зрения или сохранить любовь, пишет издание dni.ru.

В основном это касается мелочей, несерьезных споров, которые перерастают в скандал на ровном месте. При этом можно сильно поссориться и испортить настроение буквально из-за пустяка. По словам специалиста, самое страшное, что этот неприятный инцидент закрепится в памяти, наполнив копилку взаимных обид и претензий.

Как примириться

Конфликты делятся на два вида: конструктивные, которые помогают преодолевать трудности в общении, и деструктивные, приводят к печальным последствиям, а именно уничтожают любовь и доверие. При появлении разногласий очень важно уметь вести конструктивный диалог в спокойном тоне.

Психолог подчеркивает, что особенно важно при спорах с партнером разговаривать с ним, не замыкаться. А именно выслушать его точку зрения, понять состояние и потребности.

Ни в коем случае не нужно прерывать и не перебивать друг друга. Демина поделилась правилами, которые способствуют снижению градуса конфликта.

Не переходить на личности

Какая бы злость вас не настигла, нужно держать себя в руках, не допускать резких, обидных слов и оскорблений в адрес дорогого человека. Ссора останется в прошлом, но высказывания запомнятся надолго и в будущем могут нанести урон вашей семейной жизни. Нужно стараться избегать упреков, грубости и негативного тона.

Не вспоминать прошлое

Не указывайте мужчине, что он нередко поступает неправильно. Эти замечания партнер воспримет как оскорбление, которое лишь ухудшит ситуацию. Припоминая человеку ошибки, совершенные в прошлом, вы выступает как оппонент, а не любимая женщина.

Не вмешивать в свой конфликт других людей

Не стоит жаловаться своей или его маме, звать на помощь детей, звонить друзьям. Как только про конфликт узнают вовне, он разрастется с гигантской скоростью. Так обычная бытовая ссора может стать большой проблемой.

Не скрывать эмоций

Самый универсальный способ быстро завершить ссору и направить ее в конструктивное русло — признаться возлюбленному в своих чувствах. Например, муж задержался на работе допоздна без предупреждения.

Вы не знали, где он, позвонили его маме, коллегам и друзьям. То есть все уже узнали о вашей проблеме, а конфликт вышел за рамки семьи.

Правильный способ разрешения ситуации — поделиться с супругом о своих беспокойствах и переживаниях, попросив в дальнейшем говорить об изменении планов. Если не раздувать из этого масштабный конфликт, человек извинится, сделает выводы и потом непременно выполнит вашу просьбу.

Очень важно решать разногласия, возникшие в отношениях, мирным путем, с помощью доброжелательной коммуникации, внимания и эмпатии друг к другу. Ведь ключевыми принципами в разрешении конфликтных ситуаций являются открытость, взаимное уважение и поиск компромиссов, подытожила эксперт.

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