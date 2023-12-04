Россия обратила внимание ООН на нарушение Украиной прав детей

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

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Российская сторона призывает страны присоединиться к расследованию преступлений Киева.

Россия обратилась к Организации Объединенных наций (ООН) и указала на нарушения Украиной прав детей. Обращение к организации подготовил парламент.

Российская сторона указала, что киевский режим нарушил статьи Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующие право на жизнь. В связи с этим Россия призывает страны присоединиться к расследованию преступлений Украины. Между тем отмечается, что структуры ООН намеренно игнорируют факты украинских деяний и уклоняются от своих обязательств.

«Самым грубым образом нарушаются статьи Конвенции, запрещающие эксплуатацию и вербовку детей во время вооруженных конфликтов, поскольку украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, фабриковать и распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Россия указала на то, что дети на Украине постоянно подвергаются притеснениям по языковому признаку и пророссийские взгляды. Только на юго-востоке страны с 2014 года погибли 300 детей, были ранены 836.

Россия решила встать на защиту Донбасса. В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что благотворительный фонд Елены Зеленской, который занимается помощью детям-сиротам, подозревают в торговле подопечными. По информации некоторых европейских СМИ, организация продает украинских детей педофилам Европы.