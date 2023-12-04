«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»

Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger

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Тем временем в Белом доме бьют тревогу — денег для помощи Украине практически не осталось.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный обратился за помощью к министру обороны США Ллойду Остину и запросил для своей страны миллионы снарядов. Об этом пишет «Украинская правда».

По информации СМИ, Залужный попросил у американского коллеги семь миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины», чем ввел Остина в удивление.

«Он (Ллойд Остин. — прим. ред.), мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — пишет издание.

Кроме того, по информации журналистов, Залужный пожаловался на вмешательство офиса президента Украины Владимира Зеленского в управление войсками. Издание предполагает, что сам лидер киевского режима о таких разговорах знает, что значительно снижает уровень доверия между Залужным и Зеленским.

Скандальное заявление Залужного о ситуации на Украине

Конфликт в верхах Украины начался после того, как Залужный назвал ситуацию на фронте патовой. В интервью изданию The Economist он заявил, что от боевиков ВСУ, скорее всего, не стоит ждать «глубокого и красивого прорыва». Его слова вызвали широкое обсуждение в СМИ. И большое недовольство вызвало у Зеленского.

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Спецоперация России на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисты Financial Times заметили пропажу Залужного с публичных встреч с генералами на линии фронта.