Больница и наркоз откладываются: Костомаров раскрыл правду о подготовке к пластической операции

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Фигурист несколько месяцев назад выписался из клиники и начинает жизнь заново.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров опроверг подготовку к пластической операции. Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru спортсмен, успевший пережить кому, ампутацию и протезирование, сознался: на текущем этапе приготовления к вмешательству ограничиваются исключительно беседами.

Справившийся с бешеной нагрузкой организм Костомарова не восстановился до конца настолько, чтобы врачи дали разрешение на очередное вмешательство, подчеркнул спортсмен.

«Я пока ни к чему не готовлюсь, если честно. Если где-то я что-то мог сказать так, это ничего не означает. Я сейчас вынужден опять повторять или опровергать что-то. Когда у меня будет возможность, операция тоже будет, но пока я ничего не собираюсь делать», — подчеркнул он.

Чуть больше двух месяцев назад фигурист перенес протезирование на ногах и руках. Металлические конечности позволили спортсмену выйти на лед вместе с женой Оксаной Домниной, заниматься в тренажерном зале и даже водить машину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров умолял врачей о смерти.