«Напряжение копится»: что о мужчине говорит тяга к «грязному» сексу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Какие выводы можно сделать о человеке по его интимным предпочтениям?

Стремление мужчины к «грязному» и грубому сексу является органичным, если того же ищет его партнерша. Об этом 5-tv.ru заявила сексолог, психолог Александра Миллер.

«Здесь еще можно также говорить о том, что человек хочет таким образом разрядиться, когда он не позволяет себе выплеск эмоций в обычной жизни. То есть он себя всячески сдерживает, невозможно никак себя проявлять, допустим, если он какую-то официальную должность занимает — в общем, напряжение это копится, и выплескивается уже в сексе с партнером», — отмечает специалист.

Такой секс также может быть, если партнеры поругались, добавляет Миллер. Но после подобного контакта происходит разрядка, потому что мужчина и женщина уже высказали все жестами и позами в постели.

При этом жесткое избиение партнера в ходе секса может говорить о том, что человек является садистом, констатирует психолог. В данном случае актуален вопрос того, насколько двум людям комфортно в постели.

Например, говорить о «тандеме» можно, если мужчина хочет проявлять агрессию, а женщина желает, чтобы ее ударили. Однако бывают и случаи, когда супруг из-за стресса на работе превращает супругу в «игрушку», на которой удобно отрабатывать все приемы, говорит Миллер.

Но, отмечает сексолог, у нее есть клиентки, которые уходят от мужей к любовникам, потому что им не дают такую агрессию в постели. Секс — животное составляющее людей, поэтому «качество» получается, когда партнеры в процессе не думают о лишнем и не создают неловкие «правила».

Если у женщины в постели есть запрос на доминирование, она может быть «психопаткой или истеричкой», отмечает психолог. Однако возможен и вариант, что у нее накопились комплексы или эмоции: ее мог кто-то унизить, либо разозлить — в том числе собственный партнер.

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