🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 7 декабря, — период лунного цикла, когда подведение итогов особенно важно. Сейчас большинство представителей зодиакального круга тянет в поиск — себя, смысла жизни, какой-либо высшей цели.

♈ Овны

Овны сегодня с самого утра будут в хорошем настроении. Тревоги последних дней отступят, и вы сможете спокойно заниматься текущими делами. Ваш оптимизм и вера в будущее должны стать для других оплотом в трудной ситуации. Поделитесь своим опытом с окружающими, это станет для них лучшей помощью. В любовных делах самое время проявить инициативу и прямо заявить о своих желаниях.

Космический совет: проведите этот день в уюте и заботе о любимых людях.

♉ Тельцы

Сегодня вы ощутите потребность стать хозяином своей жизни и не тратить время впустую. Многие будут обращаться к вам за помощью. Не отказывайте, но и не забывайте о себе и глобальных целях на жизнь. Постарайтесь не потерять фокус и не расслабляйтесь, впереди у вас много работы над собой и не только. В личных отношениях Тельцам не нужно воспринимать временную размолвку как нечто серьезное. Эмоции сейчас мешают правильно воспринимать происходящее, поэтому не стоит выяснять отношения, лучше просто прислушаться к мнению партнера.

Космический совет: приготовьтесь пойти на риск, который пугал вас в прошлом.

♊ Близнецы

Близнецам скоро поступят предложения об интересных поездках. Это не обязательно может быть связано с отдыхом. Но новое место внесет в вашу жизнь большие впечатления. Сейчас на вашем пути могут возникнуть некоторые трудности, но вам они будут по плечу, и вы совсем скоро перейдете на новый уровень жизни. Звезды рекомендуют заняться спортом.

Космический совет: эго может навредить вашим отношениям, настройтесь на любовь.

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♋ Раки

Ракам сейчас нельзя безоговорочно доверять людям. Если вы испытываете трудности в общении с окружающими, то, возможно, здесь кроется глубокая психологическая проблема. Такого рода проблемы необходимо решать с помощью специалиста. Воспользуйтесь советом профессионального психолога. Не отступайте от своих желаний и целей. В личных отношениях Раки будут очарованы новым знакомством. Однако спешить не стоит.

Космический совет: иногда нужно говорить людям, как вы хотите, чтобы к вам относились.

♌ Львы

Львы будут в недоумении от неприятных ситуаций в общении с друзьями. Но сейчас не нужно искать виноватых, время расставит все по местам. Отбросьте все сомнения и начинайте строить отношения заново. Ваша активность в делах будет вознаграждена, и вы скоро сможете убедиться в правильности выбора. Также сегодня Львы станут центром притяжения для противоположного пола.

Космический совет: не обесценивайте свой вклад в общее дело, вы можете гордиться собой.

♍ Девы

Девам необходимо сменить обстановку. Если есть возможность — отправьтесь в путешествие. Настало время навести порядок в своем окружении, прекратите контакты с людьми, которые изводят вас негативной информацией. Вам нужно научиться расставлять личные границы, чтобы никто не вмешивался в вашу личную жизнь без вашего разрешения.

Космический совет: открытое сердце притягивает счастье как магнит — проверено годами.

♎ Весы

Сегодня большие физические нагрузки опасны для Весов. Тренировки лучше перенести на другой день. Не огорчайтесь, если с самого утра вашим планам не суждено будет сбыться. Значит, в другой сфере вам обязательно повезет. В этот день можно порадовать себя любимым десертом в кафе или в ресторане, находясь рядом с близкими и родными. В личных отношениях наметилась холодность из-за вашей занятости. Постарайтесь это исправить.

Космический совет: сегодня отличный день, чтобы позаботиться о себе.

♏ Скорпионы

День хорош для переезда и решения вопросов, связанных со сменой обстановки. Открывайте для себя новые границы возможностей, не нужно зацикливаться на чем-то одном. Звезды советуют вам ступить на дорогу перемен. Немного новизны в жизни вам точно не помешает. Если вы боитесь кардинально менять жизнь, то откажитесь хотя бы от какой-то вредной привычки.

Космический совет: помните: чтобы в жизни произошло что-то новое, должно закончиться старое.

♐ Стрельцы

Трудолюбие Стрельцов будет обязательно вознаграждено, но чуть позже. Остается только набраться терпения и ждать. Люди творческих профессий сегодня могут получить новые предложения о работе. Сохраняйте спокойствие, если условия не будут соответствовать вашим требованиям, все можно обсудить.

Космический совет: раскройте свою авантюрную сторону и идите навстречу приключениям.

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♑ Козероги

С утра возникнут трудности в делах, но не позволяйти им портить настроение. Поссорившись с близкими людьми, вы не скоро сможете достигнуть внутренней гармонии. Звезды обещают, что этот конфликт продлится недолго. Поэтому, когда накал страстей спадет, вы должны быть готовы к диалогу. А пока займитесь другими делами, чтобы отвлечься.

Космический совет: перед вами открыты все двери, не стесняйтесь показывать свои таланты.

♒ Водолеи

Водолеев ждут новые знакомства, которые быстро перерастут в дружеские отношения. Не позволяйте людям использовать вашу доброту и открытость в корыстных целях. Если почувствуете фальшивые нотки в речи собеседника, старайтесь быстрее закончить разговор, чтобы вас не втянули в сомнительную авантюру. Вы должны показать, что не так уж наивны и срази видите, где таится опасность.

Космический совет: сделайте первый шаг, доверьтесь внутреннему компасу.

♊ Рыбы

Сейчас родные как никогда нуждаются в вашей помощи. Ваше отзывчивое отношение и доброта станут утешением для многих. Но и вы получите удовлетворение от общения. Положение планет таково, что сегодня люди должны проявлять больше сочувствия друг к другу. Взаимовыручка многим сейчас необходима. Сегодня многим Рыбам придется пересмотреть свои взгляды и поменять образ мыслей. В сердечных делах некоторым Рыбам настало время отказаться от токсичных отношений.

Космический совет: пришло время приключений — расслабьтесь и получайте удовольствие.

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