🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. К чему стоит прислушаться представителям зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 5 декабря, — это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Однако в остальных сферах стоит быть поосторожнее: могут возникнуть неожиданные проблемы.

♈ Овны

Овнов ждет приятное романтическое приключение. Если вы еще одиноки, то именно сегодня ваша судьба имеет все шансы вас найти. Если же у вас уже есть пара, то ждите от своего избранника или избранницы сюрприз.

Космический совет: у мудрости высокая цена, но все ваши жертвы окупятся со временем.

♉ Тельцы

Для вас Фортуна приготовила встречу со старым другом или приятелем. Вы не виделись много лет, но общение вас не разочарует — вы проведете время с удовольствием, восстановите связи и, возможно, получите интересное предложение по работе.

Космический совет: подумайте о внутренних ограничениях, не позволяющих вам двигаться вперед.



♊ Близнецы

Вас ждет полное энергии утро. Посвятите его активным занятиям — бегу или тренировке. Полученный в это время заряд пригодится вам вечером. Во второй половине дня могут возникнуть неурядицы с близкими. Но если вы проявите терпение, сможете прийти с ними к компромиссу.

Космический совет: ваша душа решила учиться и расти благодаря этому опыту, примите его как дар.

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♋ Раки

Начните день с релаксирующих практик — подойдет медитация или даже простой разбор вещей, накопившихся бумаг, книг. Главное, сосредоточьтесь на деле, отключив голову. Это позволит убрать черные мысли и войти в состояние гармонии с собой и миром.

Космический совет: вы — проводник творчества, дайте себе свободу самовыражения.

♌ Львы

Ваше душевное состояние вам не нравится последние месяцы. Возможно, стоит сходить к психологу на разовое занятие — разобраться с тем, что вас беспокоит. Если опыт вам понравится, возможно, вы сможете справиться эмоциями и проблемами самостоятельно.

Космический совет: исследуйте свои отношения, наслаждайтесь ими, радуйтесь здесь и сейчас.

♍ Девы

Не всегда выходной — это время для отдыха. Сегодня придется потрудиться, но это будет вам в радость. Кроме того, появятся зацепки для большего заработка. Перспективы хороши, не отвергайте предложение, если даже на первый взгляд оно покажется вам неинтересным.

Космический совет: вас окружает любовь, она в каждом моменте, нужно только присмотреться.

♎ Весы

Выбросьте из головы все мысли о работе. Сегодня вы имеете полное право ничего не делать. Доверьтесь собственным желаниям, они вас не обманут. Будьте аккуратны в общении с окружающими. Вас могут раздражать мелочи, но это просто следствие усталости. Вселенная вскоре вознаградит вас за терпение приятным бонусом.

Космический совет: создавайте новую реальность, не позволяйте прошлому тревожить вас в настоящем.

♏ Скорпионы

Постоянные переговоры по телефону, чаты в мессенджерах, мониторинг писем — все это вас подточило. Вам нужен глубокий выдох и источники восполнения энергии. Выберете занятие, которое вас вдохновляет, но не требует усилий — прогулку по городу, вечер с подругой или танцы.

Космический совет: относитесь к своим обстоятельствам как к возможности измениться к лучшему.

♐ Стрельцы

Вы были последнее время достаточно активны в работе, и теперь вас ждет награда за усилия. Вас оценит по достоинству начальство, возможно повышение зарплаты или премия.

Космический совет: идите своей дорогой, не боясь препятствий. вы все делаете правильно.

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♑ Козероги

Недавнее путешествие подошло к концу, вы боитесь вливаться обратно в трудовые будни. Страх — лишнее в вашей палитре чувств, переход пройдет легко, гладко и безболезненно. Впереди новые проекты, на которые вы хотите заработать. Деньги будут к вам тянуться, стоит только чуть внимательнее посмотреть на предложения. Не отвергайте их сгоряча.

Космический совет: наблюдайте за своими триггерами, чтобы понять, чему они вас учат.

♒ Водолеи

Груз старых обид на одного человека из вашего окружения вас тяготит. Попробуйте отпустить их — проговорите с психологом или хотя бы запишите на бумагу. Вскоре вам представится шанс разрубить этот гордиев узел — подготовьте себя к этому.

Космический совет: пора избавиться от мышления жертвы — это изменит вашу реальность.

♊ Рыбы

Ваша творческая натура требует выплеска энергии. Попробуйте найти ей выход — сходите на мастер-класс, порисуйте или просто пофантазируйте на тему того, что бы вам хотелось воплотить. Это принесет неожиданно приятный результат.

Космический совет: будьте настойчивы и упорны в поиске решения главной проблемы.

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