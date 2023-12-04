«Снизить градус»: Матвиенко о возможном запрете на аборты в России

Матвиенко призвала снизить градус риторики о теме абортов, а не запрещать их

Фото, видео: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de; 5-tv.ru

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Спикер Совфеда отметила, что сама процедура угрожает здоровью женщин и проблему надо решать.

Власти России не пойдут на запреты и криминализацию сферы абортов в России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она отметила, что сегодня нельзя допустить ситуации, когда аборты уйдут в подполье, но и градус риторики вокруг данной темы необходимо снизить. По словам Матвиенко, никакие запреты и давление не помогут решить проблему, а криминализация может привести к нелегальному рынку услуг, росту женской смертности и другим последствиям.

«Точно по такому пути мы не пройдем. На мой взгляд, сейчас нужно снизить накал риторики, перенести это обсуждение в плоскость здравого смысла и продолжить кропотливую профессиональную работу, которая исключала бы ошибки и невзвешенные предложения, не приводила к тревогам в обществе», — сказала Матвиенко.

Прежде член думского комитета по охране здоровья, заслуженный работник здравоохранения России, кандидат медицинских наук Тамара Фролова рассказала, что депутаты Госдумы плотно занимаются законодательными изменениями, связанных с абортами. По ее словам, работа над темой абортов продлится минимум весь ноябрь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона.