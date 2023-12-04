В СВО погиб замкомандующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Завадский

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Военачальник погиб во время выполнения задач спецоперации на Украине.

В ходе спецоперации на Украине погиб заместитель командующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Владимир Завадский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Тяжелая утрата. Пронзающая боль», — написал чиновник, уточнив, что Завадский погиб на боевом посту.

Гусев отметил, что имя офицера, настоящего генерала и достойного человека останется навсегда в памяти России. В заключение он выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам Завадского.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России простились с подполковником Яном Сухановым и рядовым Артемом Клягиним, получившими смертельные ранения в ходе спецоперации на Украине.