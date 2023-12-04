Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Maeterlinck

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На Западе отмечают, что у российской армии есть мощная и надежная техника, способная справиться с американской.

Как только Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут применять истребители F-16 России ответит на это своим оружием, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest.

По словам журналиста, Россия сможет применить Су-57 пятого поколения в ответ на поставку Украине американских F-16. Карлин указала на то, что российские истребители мощны: могут нести на борту до восьми ракет «воздух-воздух» К-77М и обладают синхронизацией с наземными радарами.

Поставка истребителей F-16 Украине

К слову, о том, что F-16 никак не помогут Украине, признал и глава НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Киев сможет усилить свою противовоздушную оборону (ПВО) после поставок истребителей, однако кардинально ситуацию в зоне спецоперации они не изменят.

Нидерланды были одной из первых стран, которые согласились поставить Украине истребители. Дождется ли их Украина — покажет время.

Впрочем, даже если это и произойдет, то вряд ли изменит тяжелое положение ВСУ на поле боя. По крайней мере, так считает глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур. По его мнению, маловероятно, что истребители смогут изменить ход российской спецоперации.

Спецоперация России на Украине

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Западе восхитились превосходством российского истребителя.