Большая ошибка: какой ингредиент нельзя использовать в салатах на Новый год

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Опытные хозяйки знают, как сделать праздничные блюда более здоровыми.

Новогодний стол невозможно представить без салатов. Одни являются традиционными и украшают праздник ежегодно, другие же пробуются впервые.

При этом большая их часть не является полезными для фигуры. Как сделать популярное праздничное блюдо более здоровым, рассказывает издание utro.ru.

Почти все салаты объединяет один продукт — майонез, который бьет рекорды по калорийности. Покупной обычно вреден для сердца и сосудов, так как в нем содержится большое количество соли, трансжиров и пальмового масла.

Вместо обычного магазинного соуса хозяйкам рекомендуют попробовать сделать майонез самим. Рецептов, как его приготовить, очень много в интернете.

Так продукт получится менее вредным и не будет иметь в составе ничего непроверенного. Кроме того, можно, не меняя рецепт, немного переделать салат.

В частности, прекрасной заменой колбасы в том же оливье может стать мясо курицы, либо индейки. Крабовые палочки можно заменить настоящим крабовым мясом, соленые огурцы — свежими.

Картошку способен заменить топинамбур. Отмечается, что даже горошек рекомендуется брать свежий — в консервированном чересчур много уксуса и соли.

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