«Сегодня»: что происходит с Михаилом Боярским в больнице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Некоторое время назад стало известно, что артист вновь закурил — что с ним теперь?

Госпитализированный после инфаркта народный артист РСФСР Михаил Боярский чувствует себя лучше. Об этом 5-tv.ru сообщила супруга актера Лариса Луппиан.

«Все хорошо. Сегодня выписывают», — поделилась она.

Так, врачи провели Боярскому комплексную интенсивную терапию и коррекцию метаболических нарушений. Некоторое время назад сын актера признавался, что тот даже курит, как и раньше, хотя изначально доктора этого не позволяли.

При этом на протяжении всего лечения Михаил Сергеевич оставался в ясном сознании и совсем не жаловался на свое самочувствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует Михаил Боярский после инфаркта.