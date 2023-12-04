Олимпийские чемпионы посетили стенд Петербурга на выставке «Россия»

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Как и кто сегодня активно развивает спортивные направления в городе на Неве?

Из Петербурга — с любовью… к спорту. На ВДНХ в рамках форума «Россия» проходит спортивная неделя. И городу на Неве есть чем гордиться. Здесь взрастили многих звезд с мировыми именами. Именно в северной столице больше века назад был создан российский олимпийский комитет.

На площадке можно не только познакомиться с историей. Есть шанс пообщаться с чемпионами. В павильон уже заглянули знаменитые фигуристы. С ними встретилась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Узнать историю олимпийских видов спорта, проверить свой физический потенциал и встретиться с легендарными чемпионами. На две недели интерактивный стенд Санкт-Петербурга на выставке «Россия» превратился в игровое поле, где можно составить партию в шахматы опытному гроссмейстеру или узнать профессиональные секреты прославленных фигуристов. Антон Сихарулиддзе рассказал, как попал в большой спорт.

«Это было в Ленинграде, на открытом катке, на заводе „Красный выборжец“. Я пришел в воскресенье, с папой. Был магазин „Спорт, спорт, спорт“, и мне там купили коньки, которые на ремешечках прикрепляются к валенкам, двухполозные», — отметил спортсмен.

Антон Сихарулидзе — один из чемпионов, кто живет и тренируется в городе на Неве. И специально приехал на выставку в Москву как спортивный амбассадор. Северной столице есть, чем гордится. 2 700 000 жителей Санкт-Петербурга занимаются спортом — для этого есть все условия и регулярно открываются новые площадки. Например, центр керлинга, олимпийский центр по баскетболу и ледовая арена для юниоров.

«Я тренируюсь в прекрасной академии, и качество льда там на самом высоком уровне. У меня есть все условия для того, чтобы остаться в спорте и хотеть кататься на коньках», — рассказал чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев.

У всех, кто пришел на выставку, была возможность не только задать любые вопросы чемпионам, но и получить автограф. Несмотря на плотное расписание, знаменитые спортсмены смогли уделить время каждому. Анна Миренкова говорит, давно мечтала получить фотографию с личной подписью от любимого фигуриста.

«Он пришел к нам, к людям, сказал свое слово, нас поприветствовал, уделили время. Конечно, это очень приятно!» — делилась она переживаниями.

Футбол, плавание, теннис, тяжелая атлетика, триатлон и еще многие виды спорта, которые сейчас популярны по всей России, появились и развивались именно в Санкт-Петербурге. Несколько несложных физических тестов у Колеса Фортуны и вот такая электронная викторина помогают гостям выставки определить — к какому виду спорта есть скрытый талант. Чтобы найти занятие по душе, нужно пробовать разные — такой совет дал Алексей Касатонов, звезда советского хоккея. Ведь он сам когда-то сменил бассейн на каток.

«Школа переезжала в другой район, поэтому было неудобно ездить. Но я всегда любил хоккей и завидовал мальчишкам, которые. Я шел мимо них на плавание, а самому хотелось надеть коньки, кататься и играть в хоккей», — сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

А еще на выставке в павильоне ВДНХ Санкт-Петербург показывает свои культурные традиции — например, церемонию разведения мостов — и спортивные реликвии.

«Уникальная возможность увидеть своими глазами легендарные Кубок Гагарина и Кубок Континента. Переходящие награды чемпионов континентальной хоккейной лиги тоже привезли на выставку в Москву», — пояснила Елена Хмура.

Каждый день посвящен новому виду спорту, поэтому даже те гости, кто придет на выставку еще раз, непременно узнают здесь что-то новое. Насыщенная спортивная программа продлится до двадцатого декабря.