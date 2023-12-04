Почти 140 миллионов: 2023-й стал рекордным для внутреннего туризма в России

В АТОР назвали 2023 год рекордным для внутреннего туризма в России

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Прорыв совершили регионы Северного Кавказа, особенно — Дагестан и Ставрополье.

Уходящий год стал рекордным для внутреннего туризма — россияне отправились в путешествия 137 миллионов раз. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказала глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, развитию отрасли серьезно помогли меры господдержки. Прорыв совершили регионы Северного Кавказа, особенно — Дагестан и Ставрополье.

Места там бронируют задолго до поездки, многие возвращаются повторно. Также появилась мода на север — туристы активно осваивают Мурманск, Архангельск, Карелию.

Постепенно восстанавливается и поток за границу. Среди направлений лидируют Турция, Египет, Арабские Эмираты.

Перед Новым годом традиционно растет спрос на Таиланд. Среди внутренних направлений — тоже без сюрпризов.

«Это, безусловно, Краснодарский край. Это направление номер один, и оно не теряет своего лидерства на протяжении нескольких лет. В пятерку самых запрашиваемых новогодних направлений внутри страны — также входят Ставропольский край, Санкт-Петербург, Москва и регионы Центрального федерального округа — это Золотое кольцо, это Московская область, которая тоже обещает побить рекорд в эти праздники», — говорит Ломидзе.

Отмечается, что новогодние туры в этом году подорожали на 15-20%. Пока свободные места — еще есть, но их быстро раскупают.

Ранее 5-tv.ru писал, куда отправиться на новогодние праздники.