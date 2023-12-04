Артиллерийскую батарею ВСУ уничтожили «Ланцетами» на правом берегу Днепра

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media; 5-tv.ru

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Националисты потерпели очередное поражение в зоне спецоперации.

Российские десантники уничтожили артиллерийскую батарею ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Поразить позиции противника помогли барражирующие боеприпасы «Ланцет», запущенные с помощью беспилотников.

Таким образом операторы дронов вывели из строя две самоходные установки и одну гаубицу западного производства с экипажами и полным боекомплектом, а также одну замаскированную станцию связи.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что танкисты армии России уничтожили группу диверсантов ВСУ.