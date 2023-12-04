Управа есть: куда жильцы могут пожаловаться на УК
Жители дома могут пожаловаться на УК в Роспотребнадзор
Фото: www.globallookpress.com / Finn Winkler
Инструкция для тех, кто столкнулся с жилищно-коммунальными проблемами.
Если вас не устраивает качество услуг управляющей компании (УК), а при этом аварийно-диспетчерская служба не торопится отрабатывать обращения, нужно предпринять ряд мер, чтобы проблему наконец решили. Об этом пишет издание URA.RU.
Обращение к руководству УК
В первую очередь следует подготовить жалобу на имя руководителя управляющей компании. В ней должна быть изложена суть проблемы с требованием проконтролировать ее устранение.
Заявление нужно написать в офисе управляющей компании согласно образцу на информационном стенде, если он имеется. При этом документ нужно оформить в двух экземплярах.
Один из них с пометкой о принятии останется у вас. На жалобу должны ответить в течение десяти рабочих дней.
Обращение в ГИС ЖКХ
Если после подачи жалобы ничего не поменялось, можно обратиться в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), заполнив заявление онлайн на официальном портале ГИС ЖКХ. Срок рассмотрения претензии составляет 30 дней.
Жалоба в Роспотребнадзор
Если домовладельцы недовольны качеством оказываемых услуг со стороны УК, а также если им недоступна информация о сроках и объемах предоставляемых услуг, следует обратиться в Роспотребнадзор.
Обращение в прокуратуру
Если вышеуказанные меры не привели к результату, то необходимо подать заявление в прокуратуру. В случае выявления нарушений, контролирующий орган примет надлежащие меры.
Смена управляющей компании
Помимо обращений в инстанции, гражданин имеет право предложить смену организации, управляющей многоквартирным домом. По законодательству, владельцы квартир могут провести собрание и принять такое решение раз в год.
При этом если в работе УК наблюдаются систематические нарушения, сменить ее можно в любое время по итогам голосования.
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