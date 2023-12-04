Желтый уровень: в Москве и области введен особый режим опасности из-за погоды
Гидрометцентр ввел желтый уровень опасности в столице и Подмосковье
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Каких аномалий ждать в ближайшее время?
В последние дни жители столицы «столкнулись» с настоящей зимой – в Москве уже который день наблюдается почти непрерывный снегопад. Гидрометцентр на сайте ведомства опубликовал прогностическую карту, на которой Москва и Московская область находятся в желтом уровне погодной опасности.
По сообщению ведомства, во вторник в столице ожидается повышение ветра. Местами порывы будут составлять вплоть до 16 м/с, а днем в городе начнется сильная метель.
В области же вызовет опасность гололедица. Кроме того, ночью местами ожидается сильный снег.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра.
Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника.
По данным специалистов, выпавшие осадки растают теперь только весной. Сегодня высота снежного покрова должна составить двадцать пять сантиметров. С началом новой недели циклон начнет отступать, однако наступят сильные морозы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Москва пережила самый мощный снегопад за последние 40 лет