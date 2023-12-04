Желтый уровень: в Москве и области введен особый режим опасности из-за погоды

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

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Каких аномалий ждать в ближайшее время?

В последние дни жители столицы «столкнулись» с настоящей зимой – в Москве уже который день наблюдается почти непрерывный снегопад. Гидрометцентр на сайте ведомства опубликовал прогностическую карту, на которой Москва и Московская область находятся в желтом уровне погодной опасности.

По сообщению ведомства, во вторник в столице ожидается повышение ветра. Местами порывы будут составлять вплоть до 16 м/с, а днем в городе начнется сильная метель.

В области же вызовет опасность гололедица. Кроме того, ночью местами ожидается сильный снег.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника.

По данным специалистов, выпавшие осадки растают теперь только весной. Сегодня высота снежного покрова должна составить двадцать пять сантиметров. С началом новой недели циклон начнет отступать, однако наступят сильные морозы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Москва пережила самый мощный снегопад за последние 40 лет