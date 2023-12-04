Цель обнаружена: как российские истребители уничтожали радиолокационную станцию ВСУ

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Противника обнаружили в ходе боевого вылета, который выполнялся с подвешенными ракетами различного класса.

Истребители Су-35С Военно-космических сил (ВКС) России отработали патрулирование в районе и прикрытие авиации при нанесении ударов по вражеским объектам и технике. Кадрами работы экипажей в зоне спецоперации поделилось Минобороны.

В ведомстве также поделились подробностями прошедшей отработки: полеты Су-35С выполнялись с подвешенными ракетами различного класса.

«Во время одного из вылетов было обнаружено излучение радиолокационной станции противника. В результате пуска авиационной управляемой ракеты радиолокационное излучение от цели пропало», — сообщили в Минобороны.

Минобороны РФ получило новую партию истребителей Су-35С поколения 4++

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показывал, как ВС РФ заставили бежать боевиков ВСУ при штурме Артемовского.