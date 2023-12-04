«Я, конечно, не Челентано»: Киркоров захотел поселить Орнеллу Мути в своем доме

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Поп-король признался, что сейчас ремонт в его пентхаусе еще не закончен. Но в следующем году он намерен все же завершить его. И тогда готов будет принимать самых дорогих гостей.

Певец Филипп Киркоров захотел поселить в своем пентхаусе итальянскую актрису Орнеллу Мути. Он понадеялся, что в следующий приезд в Россию знаменитость остановится в его доме. Тем более, к тому моменту, вероятней всего, ремонт в пентхаусе уже будет завершен. Свое приглашение артист озвучил в одной из программ на федеральном канале.

При этом Киркоров пригласил дорогую гостью абсолютно спонтанно. Как он рассказал, даже и не знал, что Мути прибыла ненадолго в Москву. За несколько дней она успела представить премьеру театрально-музыкальной постановки «Бетховен — героическая жизнь гения» и пообщаться с журналистами, которые и попросили ее выбрать из нескольких самых знаменитых российских мужчин выбрать потенциального партнера для сцены. На фотографиях больше всего ее внимание привлек Киркоров. Именно ему актриса решила оставить автограф и дополнила его сердцами.

Поп-король был польщен таким вниманием актрисы. Он признался, что с удовольствием бы посетил премьеру постановки, но предновогодняя суета ему это сделать не позволила. Поэтому он выразил надежду, что в следующий приезд непременно увидится лично с Мути и, возможно, она даже приедет к нему в гости.

«Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — заявил Киркоров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших ролях Орнеллы Мути.