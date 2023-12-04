Увеличили в четыре раза! В Петербурге заработал самый большой каток в городе
В Петербурге открылся самый большой каток в городе
Фото, видео: Константин Золин/ФК "Зенит" / ТАСС; 5-tv.ru
Качество льда уже оценили знаменитые фигуристы.
В Петербурге торжественно открыли самый большой каток города. Теперь можно устроить зимнюю прогулку на коньках по живописному маршруту. Каток у Флагштока на берегу Финского залива появился год назад — в этот раз площадку увеличили примерно в четыре раза.
Теперь она сможет принять больше тысячи человек одновременно.
Качество льда оценили двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Владимир Морозов и Евгения Тарасова.
Фигуристы выступили перед гостями на церемонии открытия.
Сегодня у катка выходной. В остальные дни можно приходить с десяти утра до десяти вечера. Кстати, до полудня можно кататься бесплатно.
В этом году на Крестовском острове залили 11 тысяч квадратных метров льда. А в будущем каток хотят сделать самым большим в мире.
В планах — увеличить площадь до почти 30 тысяч.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, где можно покататься на коньках зимой 2023 — 2024.