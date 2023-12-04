Еще больше «Щелкунчиков»: где и как посмотреть балет и не очень дорого

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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В Большой театр билетов уже не достать. Но как быть, ведь Новый год уже близко?

Перед Новым годом набирает обороты особый вид туризма — театральный. Так, классический рождественский спектакль «Щелкунчик» на музыку Чайковского зрители имеют возможность посмотреть не только в Большом театре, куда не достать билетов. География постановок обширна — от Петербурга до Новосибирска. Корреспондент «Известий» Максим Облендер оценил многообразие главной новогодней сказки.

Эта музыка словно искры шампанского, словно запах мандаринов так и приближает Новый год. А с ним и ежегодный ритуал каждого театрала — непременно сходить на «Щелкунчика» и… расстаться с круглой суммой. За каждый билет в Большой театр Дарья отдала по 15 тысяч рублей.

«Мы с ребенком ходим на разные постановки. В том году мы посмотрели четыре „Щелкунчика“ и в этом году планируем не менее четырех посмотреть. В этом году мы поедем первый раз в Петербург», — отметила зрительница.

Театральная миграция — обычное дело. Например, друзья Анны летали в Новосибирск, где теперь тоже показывают постановку Григоровича, прямо как в Большом. Только в Большой билетов давно нет.

«Люди, которым не хватает денег на „Щелкунчика“ в Большой театр, могут съездить в Новосибирск обойдется, скорее всего, дешевле. Вчера мы подсчитывали — такая поездка обойдется в 42-45 тысяч», — подчеркнул критик Евгений Маликов.

Новосибирск, Пермь, Ростов — везде повышенное внимание к сказке Гофмана. Повсеместный аншлаг. Сказать наверняка, сколько продано билетов москвичам и петербуржцам, в кассе не могут. Но предполагают, что много. Кассы Большого штурмовали часами, перекупщики взвинчивали цены аж до 200 тысяч рублей. А тут вообще другой порядок цен.

«Мы придерживаемся очень гибкой ценовой политики, потому что нужно сделать этот спектакль доступным абсолютно разным категориям наших зрителей, чтобы ни у кого не возникало какой-то обиды. Поэтому у нас билеты, начиная от 800 рублей, ну и заканчивая премиум-классом до 7 тысяч рублей», — заявила замдиректора Ростовского государственного Музыкального театра Наталья Самоходкина.

В Нижнем Новгороде предельная цена — 5000 — VIP-класс! Столичный бомонд с комфортом едет в театр на «Сапсане». Да и дат много: «Щелкунчика» дают с 21 декабря до 6 января. На заключительные два дня еще остались билеты.

«Мы на уровне Москвы, Санкт-Петербурга, и мы всех ждем сравнить труппы и посмотреть, как мы выросли», — отметила начальник отдела по работе со зрителем Нижегородского театра оперы и балета Елена Ладонина.

Еще больше «Щелкунчиков» — чтобы хватило всем. В Петербурге — премьерные показы. Николай Цискаридзе приготовил свою редакцию балета.

«Зрителям обещают роскошные костюмы и декорации. Бидермайер — классический австрийский стиль. Этот спектакль — попытка заглянуть в рождественский сочельник в окна бюргеров и увидеть сказку», — добавил корреспондент Максим Облендер.

«Ничего более тривиального, чем „Щелкунчик“ и Чайковский в Новый год, быть не может, но и более прекрасного — тоже. Потому те, кто придут в зал, должны просто получать удовольствие. И не думать ни о чем больше», — пояснил Цискаридзе.

Разве что о том, где достать билеты уже на следующий год. Ведь их, шутят театралы, как и сани, надо готовить с лета.