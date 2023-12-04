В Латвии хотят запретить салюты по московскому времени на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Zhang Jianyong

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Власти решили, что запуском фейерверков часть латвийцев выражает поддержку России.

Власти Огрского края в Латвии хотят на законодательном уровне запретить запуск фейерверков на Новый год по московскому времени, чтобы латвийцы не начинали праздновать на час раньше. Об этом говорится в опубликованном на сайте самоуправления региона проекте закона.

В пояснительной записке говорится, что «использование пиротехнических изделий начинается уже в 23:00 31 декабря (по московскому времени это уже полночь 1 января), что свидетельствует о взглядах и стремлении определенной группы общества выразить поддержку» России. А это «не совпадает с ценностями большей части латвийского общества».

Взамен предлагается разрешить использование фейерверков и пиротехники на территории края с 00:00 31 декабря по 01:00 1 января.

Для нарушителей будет предусмотрена административная ответственность и штраф от 35 до 350 евро для физических лиц и от 35 до 1400 евро для юридических лиц.

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