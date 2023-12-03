Украина начала «мобилизацию» кошек
Bild: Украина отправляет на передовую котов для борьбы с мышами
Фото: www.globallookpress.com / Olena Khudiakovaukrinform
Для чего киевский режим посылает на передовую животных?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись на передовой с новой проблемой — боевиков атакуют грызуны на передовой. Как сообщает немецкое издание Bild, крысы и мыши мешают им спать, кусают их в спальных мешках и едят все, что попадается под руку — обмундирование, кабели связи и даже военную технику.
«Они повсюду. Они уничтожают все: продукты питания, лекарства, одежду, изделия из кожи, кабели», — жалуется один из боевиков ВСУ.
В связи с этим в стране началась новая волна «мобилизации». Но только не людей, а кошек. Некоторых из них сами боевики приносят с собой на передовую, уточняет издание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему киевский режим официально отказался от дальнейших попыток наступать и уходит в глухую оборону. Военные вместе с гражданскими строителями вскоре должны начать возводить укрепления по всем основным направлениям.