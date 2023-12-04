«Обязательно выигрывают»: Киркоров назвал себя талисманом для азартных людей

Фото, видео: Артем Геодакян / ТАСС; 5-tv.ru

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Поп-король признался — сам он ни разу в жизни ничего не выиграл, однако всем окружающим он приносит удачу.

Певец Филипп Киркоров назвал себя талисманом для азартных людей. Артист признался, сколько бы он ни пытался что-либо выигрывать, удача ему никогда не улыбалась. Однако для окружающих он словно волшебник. Если рядом присутствует поп-король, человек обязательно что-то да выиграет.

«Я знаю, что мне категорически в казино не везет, но все мои друзья знают и моя бывшая супруга, что я приношу удачу. Поэтому меня всегда сажают рядом. Когда я рядом с кем-то кто играет, он обязательно выигрывает. Но сам я никогда ничего не выигрывал: ни в казино, ни в лотерею, ни в спортлото. Все вокруг кроме меня», — рассказал знаменитость корреспонденту 5-tv.ru на XXVIII Церемония вручения Премии «Золотой Граммофон».

Возможно, именно поэтому артист и не верит в чудеса. По его мнению, их в жизни просто не бывает. Таким мнением он поделился также на музыкальной премии. А все чего он добился в жизни — это результат кропотливого и ежедневного труда. Даже внешние преображения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что связывает Филиппа Киркорова и эффектную блондинку по имени Татьяна Тур.