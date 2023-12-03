Слишком снежно: в Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Высота сугробов к утру понедельника может вырасти до 28 сантиметров — это в четыре раза выше нормы!

Москву тем временем накрыл «Оливер»! Циклон из Италии принес мощный снегопад, который парализовал столицу. Город встал в пробки в восемь баллов, на улицы вывели весь автопарк снегоуборочной техники. Коммунальщики переведены на круглосуточный режим работы. Однако снег валит без остановки, на трассах — сугробы, которые не успевают убирать. Уже зафиксированы десятки аварий.

3 декабря в Москве стало самым снежным за 20 лет. Высота сугробов к утру понедельника может вырасти до 28 сантиметров — это в четыре раза выше нормы!

Такая метель в столице последний раз была в 2004-м, а до этого только в 1952-м. По сообщению синоптиков, зафиксирована и аномальная температура: минус семь градусов. Обычно в начале декабря в Москве столбики не опускаются ниже четырех.

Несмотря на погоду, матчи Российской премьер-лиги на столичных стадионах не отменили. Однако время игры пришлось отложить, и на поле сначала вышли тракторы и люди с лопатами. Мощные осадки не изменили и планы панды в Московском зоопарке. Китайский медведь поразил посетителей своей невозмутимостью: он не собирался прятаться от непогоды и спокойно пережевывал бамбук, развалившись на снегу.