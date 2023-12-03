Извилистая карьера Брендана Фрейзера: ТОП-5 лучших ролей актера

Фото: www.globallookpress.com / CraSH

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За роль в фильме «Кит» актер получил заветный «Оскар».

Сегодня, 3 декабря, знаменитый американский актер Брендан Фрейзер, звезда «Мумии», празднует свой 55 день рождения. Он успел столкнуться в своей жизни со слишком многим — и с невероятной популярностью, и с многочисленными проблемами в жизни. Сейчас артист вновь снимается в кино и получает заслуженное внимание, а фанаты как никогда рады его возвращению.

Фрейзер родился в Индиане, в семье канадцев. Будучи ребенком он вместе с семьей много путешествовал, а в 1990-м окончил Корнишский колледж искусств. Прежде чем стать голливудской звездой, начинал Фрейзер совсем с малого: до начала своей актерской карьеры артист подрабатывал жонглером.

«Джордж из джунглей»

www.globallookpress.com / Supplied by FilmStills.net

Первой полномасштабной ролью, принесшей настоящую известность, оказалась «пародия» на Тарзана в фильме «Джордж из джунглей». Приключенческая комедия 1997 года не оставила равнодушным никого: актер по-настоящему полюбился аудитории своей харизмой и выразительной мимикой. Примечательно, что большинство опасных трюков в фильме Фрейзер исполнил сам.

«Мумия»

Кадр из к/ф «Мумия», реж. Стивен Соммерс, 1999 г.

«Мумия» в 1999-м стала действительно судьбоносной в жизни актера. Роль Рика О’Коннелла принесла артисту мировую известность, сделав его почти самым обожаемым человеком в стране. Картина стала хитом проката. Съемки фильма проходили в Марокко в настоящей пустыне, однако сложные условия не смогли помешать успеху. Актер сделал своего героя настоящим, что так сильно понравилось публике.

«Взрыв из прошлого»

Кадр из к/ф «Взрыв из прошлого», реж. Хью Уилсон, 1998 г.

Романтическая история 1999 года режиссера Хью Уилсона «Взрыв из прошлого» тоже произвела впечатление на фанатов. Артист сыграл героя Адама, который 35 лет прожил в бункере и был немало удивлен современной Америке. Немного наивный, но такой искренний Адам, несмотря на все трудности смог найти свою настоящую любовь — молодую продавщицу Еву.

«Столкновение»

Кадр из к/ф «Столкновение», реж. Пол Хаггис, 2004 г.

В 2004-м вышел один из последних «громких» фильмов, в котором Фрейзер снялся перед тем, как приостановил карьеру. В «Столкновении» актер сыграл прокурора Рика Кэбота. Драма повествует о нескольких небольших связанных между собой историях, которые пронизаны рассуждением на тему места человека в мире и обществе.

«Кит»

Кадр из к/ф «Кит», реж. Даррен Аронофски, 2022 г.

После не совсем удачных фильмов, пережитой депрессии, расставания со своей супругой Эфтон Смит и смерти матери Брендан Фрейзер на время пропал со «всех радаров». Также позже он признался, что столкнулся с сексуальными домогательствами, что сильно отразилось на его ментальном здоровье. Однако в 2019 в жизни артиста вновь наступила «белая полоса», а в 2022 году актер снялся в фильме «Кит», за который позже получил премию «Оскар». В кинокартине он сыграл профессора литературы Чарли, который стремится воссоединиться со своей родной дочерью. Проект оказался без преувеличения прорывным, а карьера Фрейзера вновь устремилась наверх.

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