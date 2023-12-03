Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 4 по 10 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на новой неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 4 по 10 декабря.

Солнце и Марс синхронизировались с огненной стихией экстравертного и оптимистичного Стрельца. Знания сейчас являются ключевым способом расширять свое мировоззрение, получать ответы на вопросы и лучше понимать мир. Интерес к различным учениям и культурам, философский взгляд на жизнь помогают во внутренних поисках истины.

Гармоничный аспект между Меркурием и Юпитером также активирует мышление, способствует лучшей усвояемости учебного материала, стремлению обладать авторитетным мнением и убеждать окружающих в своей правоте. В это время возьмите смелость заявить о себе, как о профессионале, и изыщите возможности для карьерного роста — прохождение курсов или вебинаров повышения квалификации. Основной ориентир направлен на личностный рост и духовное развитие. Слоган данного периода звучит так: «Вера в лучшее приближает к мечте».

Благоприятно происходят взаимодействия со СМИ, судебными органами, достижение спортивных рекордов или планирование новогоднего путешествия. Выгоду приносят проекты, связанные с бизнесом в крупных промышленных, международных, туристических направлениях.

С 4 декабря Венера находится в Скорпионе, а значит возрастает чувственность, усиливаются сексуальные желания. На первый взгляд, отношение партнера может показаться холодным и неприступным, но будьте уверены, что в глубине него бурлят страсти и интенсивные чувства. Возрастает стремление к контролю, ревность, приводящая к бурному выяснению отношений. В плане финансов появляется желание накапливать и сохранять деньги, тщательно взвешивать решения, прежде чем вкладывать их во что-то. Венера, находясь в секторе Скорпиона, помогает находить источник обогащения или подключиться к ресурсам других людей.

С понедельника по среду Луна в Деве способствует заботе о своем здоровье и теле, хорошо делать гимнастику, массаж, посетить парикмахера, косметолога, диетолога, так как сейчас легко уходят лишние килограммы.

А 7 и 8 декабря, когда Луна гостит у Венеры в знаке Весы — отличное время для сферы отношений. В эти дни свидания наполнены особым очарованием и взаимопониманием. Между партнерами гармонично сочетаются искренние чувства и взаимная выгода. Деловым людям можно воспользоваться этой энергией для достижения соглашения между сторонами, нахождения компромисса в противоречивых ситуациях и подписания договора с целью сотрудничества.

Овен — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Овнам здоровое честолюбие поможет достичь поставленной цели, успеха и финансовой прибыли. Благодаря упорству, серьезному и уверенному подходу к делу, вас ждут достижения в бизнесе, спорте, промышленной или военной отрасли. Также это отличное время для физической нагрузки или начала нового проекта в карьере, но властолюбивые нотки лучше проявлять в позитивном русле, без давления на окружающих.

Телец — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Тельцам пространство буквально подсвечивает людей, на которых можно положиться. Смело подписывайте контракты, проводите переговоры и откройтесь новым возможностям. Перспективные знакомства сулят дальние поездки, научные конференции и даже судебные заседания. Вы чувствуете энтузиазм и мотивацию к лидерству и успешной работе в команде.

Близнецы — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Близнецам рекомендуется серьезный и рациональный подход к домашним делам и совершению финансовых сделок. Хорошо в этот период распрощаться с вредными привычками и предпринять профилактические меры по улучшению здоровья. Усиление интеллектуальной активности направьте на работу или ведение бизнеса. Это приведет к увеличению коммуникаций, наращиванию торговых оборотов и сделок.

Рак — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

У Раков наступает время для романтического общения, сюрпризов, знакомств на основе взаимной любви и согласия. У влюбленных не будет поводов ссориться, вам становится легче выразить свои чувства и уважение к избраннику, а также получить в ответ такие же эмоции. Сближают совместные походы в места, где можно развлечься, отдохнуть, прикоснуться к культурным ценностям.

Лев — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

У Львов возникает желание перемен и разнообразия, как в сфере работы, так и в домашней атмосфере. Затейте предновогодний переполох и займитесь переоборудованием кухни, спальни или офиса — украсьте помещение и наведите порядок на полках. Ремонт, затеянный сейчас, пройдет без лишних проволочек. Также вы склонны чувствовать большую связь и удовлетворение от общения с коллегами и родными.

Дева — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Позвольте себе быть предельно честными и открытыми перед всеми, кого любите. Смело высказывайте свое мнение, обсуждайте интересующие вас темы, прочитанные книги. К тому же сейчас, в преддверии корпоративных праздников, возможны ситуации романтических знакомств, флирта и легкого, незатейливого, но интересного общения с противоположным полом.

Весы — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

У Весов усиливается желание, как самим заботиться и помогать близким и родным, так и стремление к тому, чтобы быть любимыми и понятыми. Вы готовы к проявлению чувств самым искренним и самозабвенным образом. Это хороший повод побаловать подарками дорогих вам людей, к тому же скоро появится настоящий повод. Вы — знак равновесия, и поэтому можете легко найти баланс между личностными потребностями и потребностями тех, кого вы любите.

Скорпион — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Скорпионы блещут отличным чувством юмора и умеют расположить к себе окружающих людей. На этой волне легко находится общий язык с деловыми партнерами, соседями и родственниками. Активация мыслительных процессов, вкупе с врожденными аналитическими способностями, помогают проявлению оригинальности в работе, смекалке и налаживании полезных связей.

Стрелец — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

У стрельцов творческий и вдохновенный настрой включается в состоянии влюбленности, а также при контакте с произведениями искусства, музыкой, наступил период наслаждения и принятия любви, радости и красоты в вашей жизни. Для реализации своих желаний примените нетривиальные и неочевидные для других способы, которые вам подскажет интуиция или источники эзотерической литературы.

Козерог — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Удивите окружающих людей своим преображением, новой оригинальной формой поведения или эпатажным имиджем. Уверенность в себе и стремление к ярким переменам — это верный способ преодоления любых препятствий. Удачу приносит политическая и общественная деятельность, объединение в коллективы и группы по интересам. На ура пройдет освоение новых технологий и интернет-ресурсов.

Водолей — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Вам стоит проявлять инициативу и творческий подход, выйти за привычные рамки и сделать наконец то, на что раньше не решались. Если вы давно что-то хотели изменить, то у вас появляется шанс претворить это в жизнь. Доверьтесь подсказкам, идущим изнутри — вас ведет сила подсознания. Успех в карьере ожидается у представителей творческих профессий, химической и фармакологической отрасли, медработников и психологов, у владельцев гостиничного бизнеса.

Рыбы — гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря

Рыбам можно браться за дела, которые вы откладывали и считали сложными, нерешаемыми — вам удастся со всем справится и получить желаемый результат. Ориентируйтесь на людей, с которыми у вас много общего: на союзников и единомышленников — именно с ними будет легко договориться. Ориентир на успех и сильная мотивация к расширению мировоззрения осуществимы через обучение, путешествия или смелые жизненные проекты. У вас появляются новые возможности, которые помогут вам продвигаться и расти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда делать денежную стрижку в декабре 2023 года.