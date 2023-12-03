«Я никогда не покупала награды»: Бузова прокомментировала свою первую «Песню года»

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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В преддверии Нового года певица удостоилась престижной награды. Но почему ее подозревают в нечестности?

Поющая ведущая Ольга Бузова впервые стала номинантом премии «Песня года». Жюри высоко оценило ее хит «Верни». Изданию KP.RU артистка прокомментировала настигший успех.

«Я никогда не покупала награды и подписчиков в соцсетях. Живу по принципу «быть, а не казаться». Я всегда знала, что я номер один. И вот я дождалась своей заслуженной «Песни года», — высказалась звезда российского шоу-бизнеса.

На итоговом концерте страны «Песня года» ранее Бузова не выступала. Исполнительница объясняла это клановостью на эстраде. Якобы, не весь шоубиз ее принимает.

Как отмечала телеведущая, начавшая петь, на многих музыкальных мероприятиях она много лет была в стоп-листе.

«Это, наверное, какой-то стереотип. Как, например, все считают, что Бузова глупая. Да, я не говорю, что у меня мегамозг, я не говорю, что мое слово — истина в последней инстанции…» — делилась мнением знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кадони прокомментировал воссоединение Бузовой и Давы.