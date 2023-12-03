Проклятие «Титаника»: почему затонувший лайнер до сих пор притягивает трагедии и несчастья

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Крушение корабля произошло в ночь на 15 апреля 1912 года. Жертвами трагедии стали по меньшей мере 1, 5 тысячи человек.

Гибель «Титаника» называют одной из самых известных трагедий XX века. Корабль затонул, совершая свой первый и последний рейс в апреле 1912 года. Производители лайнера называли его непотопляемым. Однако такая самоуверенность привела к гибели полутора тысяч человек.

О том, что судно проклято, начали говорить сразу после крушения. Все разом вспомнили, что рейс пришлось переносить из-за аварии на другом корабле подобного класса под названием «Олимпик». В сентябре 1911 года пассажирский лайнер и крейсер «Хоук» столкнулись в проливе Солент. В результате были затоплены два отсека, но серьезных повреждений лайнер не получил. Тогда казалось, что ЧП подтвердило статус «Титаника» как «непотопляемого судна».

Крушение лайнера «Титаник» произошло в ночь на 15 апреля 1912 года из-за столкновения с айсбергом в ледяных водах Северной Атлантики. Однако есть и другая версия — причиной мог стать пожар в угольном трюме.

Судно всегда привлекало внимание ученых

Желающих увидеть остатки знаменитого лайнера зачастую поджидали различные проблемы. К примеру, в 1996 году была предпринята попытка поднять 30-футовый кусок корпуса «Титаника» со дна океана. Исследователи даже продавали билеты на плавающий неподалеку круизный лайнер за три тысячи фунтов стерлингов. Кусок корпуса «Титаника» пытались поднять с помощью специальных воздушных шаров. У энтузиастов практически получилось сделать задуманное. Однако тросы лопнули, и металлический остов устремился ко дну.

В 1998 году была сделана вторая попытка поднять обломки корабля. И оказалась успешной, обломки выставили на всеобщее обозрение в Лас-Вегасе.

В 2000 году к затопленному судну отправился аппарат «Мир-1». На борту оказался журналист Майк Гильен. По словам очевидцев, на дне батискаф попал в сильное течение. В результате его швырнуло в сторону винтов. Аппарат застрял под обломками судна, и ему удалось выбраться лишь спустя полчаса. Гильен признавался, что ощущал божественное присутствие поблизости.

Схожая история произошла в 2019 году. Аппарат с британскими учеными во время спуска на дно также затянуло в винты «Титаника». К счастью, ученые не пострадали и аппарат смог всплыть на поверхность. По неизвестной причине власти США решили скрыть происшествие от общественности, и информация смогла просочиться в прессу лишь спустя какое-то время.

Батискаф «Титан» потерпел крушение на пути к «Титанику»

Одна из самых известных катастроф произошла 18 июня 2023 года, когда к останкам «Титаника» отправился батискаф «Титан», принадлежащий OceanGate. На борту находилось несколько пассажиров, каждый из которых, за исключением генерального директора компании, заплатил 250 тысяч долларов. Связь с батискафом пропала спустя один час 45 минут. Позднее исследователи обнаружили обломки подводного корабля.

Эксперты заявили, что батискаф сжался, как консервная банка, из-за перепада давления. Такой направленный внутрь взрыв называется имплозией. Предполагается, что смерть всех пятерых находящихся внутри людей наступила мгновенно.

«Возможно, на лайнере висит проклятие, специально предназначенное для богатых и привилегированных. И, может быть, это проклятие проснулось, когда они решили исследовать место крушения, фактически большую могилу», — рассказывал британский экстрасенс Крейг Гамильтон-Паркер.

В США отказались поднимать артефакты с «Титаника»: есть веская причина

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экземпляр меню для пассажиров первого класса лайнера «Титаник» был продан на аукционе за 84 тысячи фунтов стерлингов. Это около 9,5 миллиона рублей по текущему курсу. Посетителей угощали крем-супом из спаржи, говяжьим филе с хреном, гарнирами из риса и картофеля, а также множеством других блюд.