Спорим, не заметили с первого раза? ТОП-5 деталей из известных фильмов, которые не бросаются в глаза

Фото: Кадр из к/ф « Криминальное чтиво», реж. Квентин Тарантино, 1994 г.

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Создатели этих фильмов продумали все до мелочей, так что их работы можно пересматривать по несколько раз, и все равно находить что-то новое. А вы обращали внимание на эти детали при просмотре?

Вот уж где точно есть простор для полета фантазии, так это в киноиндустрии. Помимо создания увлекательных сюжетов и ярких персонажей, фильммейкеры умудряются сделать кинокартины еще интереснее, приправляя их доброй порцией пасхалок, отсылок и подсказок. Даже пересматривая киноленты по несколько раз, все равно натыкаешься на любопытные нюансы и забавные детали. Спорим, эти милые мелочи вы не заметили в своих любимых фильмах?

«Человек-паук 2»

Фото: Кадр из к/ф «Человек-паук 2», реж. Сэм Рэйми, 2004 г.

В сцене перед падением Питер Паркер говорит, что ему нужно сфокусироваться (по английски «strong focus», что еще можно перевести как «жесткий фокус») и падает практически плашмя. После сказанного он ударяется о машину Форд Фокус, припаркованную рядом с этим местом, и не оставляет вмятину.

«Криминальное чтиво»

Фото: Кадр из к/ф « Криминальное чтиво», реж. Квентин Тарантино, 1994 г.

Когда героиня Умы Турман случайно получает передозировку запрещенными веществами, герой Джона Траволты и его друг всеми силами пытаются вернуть бездыханную девушку к жизни. Они делают это с помощью импровизированной операции — прямой инъекции адреналина в сердце. Надписи на коробках с настольными играми в углу кадра образуют название мизансцены: Operation.

«Фантастические твари»: преступления Гриндевальда

Фото: Кадр из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», реж. Квентин Тарантино, 1994 г.

В сцене допроса Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) из кармана Персиваля Грейвса (Колин Фаррелл) выглядывает часть кулона, по форме напоминающего Дары смерти — своеобразный намек зрителям, что перед ними — темный волшебник Гриндевальд. Ведь в мире Гарри Поттера Гриндевальд известен как опасный маг, одержимый идеей завладеть Дарами смерти, пишет Дзен-канал The Kino.

«Убийство в Восточном экспрессе»

Фото: Кадр из к/ф «Убийство в Восточном экспрессе», реж. Кеннет Брана, 2017 г.

В фильме «Убийство в Восточном экспрессе» есть кадр, где все подозреваемые сидят за одним длинным столом, — это очевидный визуальный намек на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Однако режиссер Кеннет Брана и сценарист Майкл Грин отметили, что это не просто отсылка. На знаменитой картине изображены апостолы и одинокий предатель, Иуда. Аналогичным образом заимствование этого образа в фильме намекает, что среди собравшихся сидит лишь один‑единственный убийца, хотя это, конечно, не так.

Ранее 5-tv.ru писал о киноляпе в культовой картине Эльдара Рязанова «Служебный роман».